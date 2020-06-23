Ученые вытащили из западни безобидную змею. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике проходит акустический мониторинг летучих мышей, начавшийся в конце мая. Во время него ученые спасли застрявшую в колодце змею медянку.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба заповедника.

В ходе мониторинга рукокрылых сотрудники проводили ротацию аппаратуры, которая записывает "голоса" летучих мышей. Во время этих работ ученые заметили животное, попавшее в беду: в канализационном колодце заброшенного села находилась медянка.

Аппаратура для мониторинга мышейОсвобожденная змея

Старший научный сотрудник заповедника Сергей Обризан спас пресмыкающегося, вытащив его на поверхность.

Медянка обыкновенная (Coronella austriaca) занесена в Красную книгу Украины. Это существо не ядовито, хотя в народе на это счет существуют многочисленные предрассудки. На территории Чернобыльского заповедника медянка встречается почти повсеместно.

Скриншот из Facebook Чернобыльского заповедника

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