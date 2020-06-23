Украинцы, оплатившие пробное ВНО-2020, получат возврат своих средств через отделения "ПриватБанка" с 1 июля по 1 декабря этого года.

Об этом во вторник, 23 июня, заявил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, передает Украинская правда.

"С целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через "ПриватБанк", который имеет наиболее разветвленную сеть отделений и находится ближе всех к месту жительства участников пробного ВНО", - сказал чиновник.

По его словам, главным распорядителем средств является Минобразования - оно вскоре заключит договор с "ПриватБанком" на выплату денег за пробное внешнее независимое оценивание.

Также замминистра финансов разъяснил механизм возврата средств:

Украинский центр оценивания качества образования Украины до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеются другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату).

МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу "Приватбанку".

Если участник пробного ВНО является клиентом "Приватбанка", банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.

Если у участника пробного ВНО нет счета в "Приватбанке", то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Всего на ВНО в этом году зарегистрировались примерно 219 000 человек. Ожидалось, что всего будет проведено более 362 000 тестов по разным предметам. На возврат средств за пробное ВНО из бюджета планируется выделить 52 млн 450 тыс гривен.

Напомним, что регистрация на прохождение тестов открылась еще 3 января. Старт пробного ВНО был запланирован еще на 21 марта, однако из-за угрозы коронавирусной инфекции его перенесли на 15 июня.

К этой дате ситуация с коронавирусом в Украине заметно ухудшилось и власти, за два дня до проведения пробного ВНО, приняли решение провести тестирование онлайн. 15 июня большая нагрузка существенно остановила работу сайтов центрального и региональных центров оценивания качества образования, в связи с чем тысячи абитуриентов по всей стране не смогли сдать пробное ВНО.