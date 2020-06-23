Премьер-министр Египта Мустафа Мадбул заявил, что в стране в конце недели откроются рестораны, кафе и культовые сооружения. Также власти, уже разрешившие работу трех курортов, временно отменяют визовый сбор.

Об этом передают Reuters и The Sun.

Рестораны и кафе Египта с субботы будут работать с пропускной способностью 25% и закрываться в 22:00. А мечети и церкви будут открыты для ежедневных молитв, но не для богослужений в конце недели. Кинотеатры и театры также разрешат заполнить лишь на четверть.

Пляжи и парки пока останутся закрытыми, а общественный транспорт не будет ходить с полуночи до 4:00.

Сохранение ограничений связано с желанием властей не допустить скопления людей, так как число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Кроме того, Мадбул предупредил, что решение об ослаблении ограничений могут быть отменены, если люди не будут следовать правилам.

Также власти Египта решили до 31 октября не брать плату за визы. Поэтому туристы смогут сэкономить 25 долларов.

В последние недели в Египте наблюдается рост заболеваемости. Причем министр высшего образования процитировал исследование 1 июня, согласно которому фактическое число случаев может быть в пять раз выше, чем официально зарегистрированное.

Как писала "Страна", 15 июня Греция открыла аэропорты в Афинах и Салониках для граждан Евросоюза и третьих стран, включая Украину.

Мы также сообщали, что с 1 июля можно будет летать в Турцию без самоизоляции и тестирования.