В Киеве разоблачили банду "черных риелторов", которых подозревают в мошенничестве и похищении людей. По данным следствия, злоумышленники подыскивали на территории столицы и Киевской области квартиры, владельцы которых умерли или относились к социально незащищенным слоям населения.

Мошенники входили к ним в доверие и обманом становились обладателями документов на недвижимость. Также они подделывали официальные документы на квартиры, удостоверяющие их право собственности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Уточняется, что мошенники выдавали себя за владельцев квартир и оформляли их продажу. Таким образом, подозреваемые незаконно присвоили имущество потерпевших на сумму более 2 миллионов гривен.

По месту жительства злоумышленников проведено более 20 санкционированных обысков. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, печати, штампы, бланки и другая документация, подтверждающая преступную деятельность участников банды.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: kobl.gp.gov.ua

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