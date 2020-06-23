В столице по ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 суд взял под стражу 27-летнего киевлянина. Его подозревают в незаконной переправке людей через государственную границу Украины путем подделки документов.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры города Киева.

Используя связи в криминальных кругах, мужчина скупал краденые удостоверения личности и переделывал их для новых владельцев, меняя персональные данные и фотографии. По данным следствия, заказчиками таких услуг были иностранцы, срок пребывания которых в Украине закончился, а также находящиеся в розыске лица.

Поддельный документ стоил от 600 до 4000 долларов США.

Задержание злоумышленника состоялось 17 июня в Шевченковском районе столицы при продаже биометрического загранпаспорта очередному клиенту.

Во время обысков по месту жительства и в салоне автомобиля подозреваемого были обнаружены и изъяты поддельные паспорта, водительские удостоверения и другие документы с признаками подделки, а также средства для их изготовления.

Также следствие установило, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, незаконное обращение с оружием и подделку документов. К тому же он сейчас находится на испытательном сроке за незаконное завладение автотранспортом.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.332 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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