Столичные правоохранители задержали двоих киевлян с внушительным арсеналом оружия. После того, как 16 и 17 июня, по месту жительства мужчин и в организованных ими тайниках провели обыски, у злоумышленников изъяли пять автоматов, шесть пистолетов с глушителями, два пистолета-пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около двух тысяч боеприпасов различного калибра. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Также в квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин, 1,5 кг прекурсора фенилнитропропена, а также оборудование и химические реактивы, предназначенные для изготовления психотропных веществ.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

К подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Следствие в уголовном производстве продолжается. По изъятым предметам и веществам назначены соответствующие экспертизы. Устанавливается канал поступления оружия.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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