Известная телеведущая, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко в интервью "Стране" рассказала, что именно она была инициатором того, чтобы их дочь Дарью крестил президент России Владимир Путин.

"Инициатором была я. Попросила мужа обратиться с просьбой к Владимиру Владимировичу, чтобы он покрестил нашу дочь", - сказала "Стране" Оксана Марченко.

"Это личная духовная история, о которой, возможно, я когда-нибудь расскажу. Что же до крестного, то давайте сразу разделим Путина — как президента Российской Федерации, и Путина — как православного человека, крестившего нашу дочь. Только в контексте православного человека я хочу о нем говорить. Поэтому я его и выбрала", - добавила телеведущая.

Оксана Марченко называет Путина "замечательным крестным" и говорит, что он регулярно общается с крестницей, поздравляет ее с днями рождения.

"Если когда-либо она посчитает нужным что-то рассказать об этом общении, она это сделает. А мы, естественно, общаемся с Владимиром Владимировичем, поддерживаем отношения. Более того — если бы у меня был еще один ребенок, я снова попросила бы стать крестным именно его", - сказала Оксана Марченко "Стране".

Крестная дочери Марченко и Медведчука — Светлана Медведева, супруга третьего президента РФ Дмитрия Медведева. С ней семья также поддерживает отношения.

"Да, безусловно, и со Светланой, и с Дмитрием Анатольевичем (общаемся - Ред.). Это глубоко верующие православные люди, таких очень мало. Крестная принимает активное участие в духовном становлении Даши, что для меня очень важно. Это и совместные церковные службы, и духовная литература, и милосердие, благотворительность, причащение вместе с крестной. Как я могу не радоваться, когда моей дочери уделяют такое внимание? Это же чудесно", - отметила Оксана Марченко.

Полный текст интервью с Оксаной Марченко можно прочесть по данной ссылке.