Египет с 1 июля примет первых иностранных отдыхающих после трех месяцев карантина. К туристическому сезону полностью готовы Хургада и Шарм-эль-Шейх на побережье Красного моря, а также Марса-Матрух на Средиземном море.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра страны по делам древностей Халеда аль-Анани.

Чиновник провел трехдневную инспекторскую поездку по курортам Египта, посетив аэропорты, крупные отели, пляжи, музеи и больницы. После поездки он заявил, что Хургада, Шарм-эль-Шейх и Марса-Матрух - здоровые места.

"Прекрасная здоровая атмосфера, солнце, море, песок, горы, сафари в пустыне. Все это - прекрасные, чудесные, здоровые места", - сказал министр.

Сейчас в Египте с населением около 100 миллионов человек зарегистрировано 52 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число смертей достигло 1933.

На днях "Страна" писала, что границы для граждан некоторых стран, включая Украину, открывает Черногория.

Мы также сообщали, что с 1 июля можно будет летать в Турцию без самоизоляции и тестирования.