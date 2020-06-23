В Киеве, где число смертей от коронавируса перевалило за сотню, власти разрешили работу ресторанов и кафе, кинотеатров, торгово-развлекательных центров.

Соответствующее распоряжение №58 22 июня издала Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Согласно документу, во время карантина разрешается работа театров, кинотеатров, музеев, развлекательных центров, зон, заведений, бассейнов (в спорткомплексах и фитнес-центрах), учреждений бытового обслуживания и общественного питания (ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания), магазинов площадью более 1 тыс. кв. м., непродовольственных рынков и других учреждений. Детские учреждения оздоровления и отдыха при этом остаются закрытыми.

В распоряжении указано, что работа заведений общественного питания в Киеве во время коронавирусного карантина должна возобновиться с учетом следующих правил.

Так, столичные власти запретили общепитам:

Открывать детские комнаты внутри заведений общепита.

Проводить банкеты (для компании от 10 человек и больше)

Готовить еду на открытых кухнях и открывать буфеты самообслуживания

Пускать в заведение гостей с температурой выше 37,2 градуса или признаками ОРВИ

Пускать в заведение гостей без сопровождения персонала

При этом внутри заведений должны быть установлены антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Сотрудники ресторанов и кафе должны будут проводить влажную уборку на кухне и летних площадках. Также, использованные маски и перчатки персонал заведения должен собирать отдельно. Все работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Сами посетители должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

Кроме того, в КГГА разрешили возобновить работу басейнов с учетом определенных правил.



"Функционирование бассейнов разрешено: для индивидуального посещения; для воспитанников детско-юношеских спортивных школ, спортсменов школ высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, учеников-студентов учреждений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше", - говорится в распоряжении.

Также бассейны могут работать при условии одновременного пребывания на одной дорожке не более четырех человек для индивидуальных занятий и не более шести человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровом бассейне. Для 25-метровых бассейнов правила несколько отличаются - не более двух человек на дорожке для индивидуальных занятий и не боле трех - для спортивных тренировочных групп.

При этом продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

В то же время власти смягчили правило допуска посетителей в торговые помещения: 1 человек на 5 кв. м (ранее – 1 чел. на 10 кв. м). Однако сохраняется необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 м между посетителями и носить средства индивидуальной защиты (респиратор или маску). Аналогичные требования установлены для проведения массовых мероприятий (ранее были запрещены массовые мероприятия с участием более 10 чел.).

Также столичные власти разрешили участие групп более 10 человек во внешнем независимом оценивании (ВНО), вступительных экзаменах и в ряде других квалификационных экзаменах и тестированиях.

Помимо этого, КГГА установила правила начала работы для органов власти - с 8 утра, и других учреждений - с 10 утра.

Примечательно, что из распоряжения исключен запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутри- и межобластном сообщении. Также из списка подлежащих самоизоляции лиц исключены лица старше 60 лет.

Напомним, недавно в Госпродпотребслужбе заявили, что в Киеве готовы к следующему этапу смягчения карантинных коронавирусных ограничений.

Ранее мы писали, что в Киеве владельцы заведений общепита, сферы бытового обслуживания и торговых сетей должны обеспечить проведения ИФА-тестирования на коронавирус среди своих сотрудников.