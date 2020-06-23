В среду, 24 июня, в Украине снова задержатся дожди. Осадков не ожидается только в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. А вот западные регионы будет снова активно заливать сильный дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Уточняется, что днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с; в западных областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

В ночь на среду температура воздуха сотавит +15-18 градусов. Днем также ожидается небольшое снижение температуры - до +22-27 градусов, а в восточных и южных регионах -до +30.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что из-за непогоды в Украине в 8 областях подтоплены жилые дома, улицы и кровли школ.

Также мы сообщали, что в Украине 209 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.