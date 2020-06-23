В Верховной Раде коронавирусной инфекцией с начала эпидемии переболели 15-17 народных депутатов. Два человека до сих пор продолжают болеть.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью "UA: Украинское радио" во вторник, 23 июня.

"Переболело в целом где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", - сказал Разумков.

Напомним, недавно стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнос заразился коронавирусом.

Ранее болезнь также подхватил народный депутат от фракции "Слуга народа" Валерий Божик.

Кроме того, коронавирусную инфекцию подтвердили и у жены президента Елены Зеленской. Из-за этого главу Украины Владимиру Зеленскому пришлось уйти на двухнедельную самоизоляцию.