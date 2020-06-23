Президент Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях Украины, где бушует непогода с наводнениями и ливнями. Глава государства обсудил с правительством тему помощи людям, страдающим от стихии, и распорядился отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

Об этом передает официальный сайт президента.

"Наводнения - это страшная проблема, которая требует тщательного стратегического решения. А сейчас мы оперативно должны позаботиться о людях, которые остаются без света, чьи дома затопило", - сказал Зеленский.

Пресс-служба президента сообщает, что он ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой.

Сейчас спасатели ведут работы в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Ранее "Страна" писала, что из-за непогоды без света остались более 200 населенных пунктов в семи областях.

Также мы рассказывали, что на Западе Украины также сложилась и наиболее критическая ситуация с коронавирусом.