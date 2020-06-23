Во вторник, 23 июня, курс гривни на межбанковском валютном рынке снова укрепился до 26,5875 грн/$1 с 26,6800 грн/$1 в понедельник.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

По их информации, котировки гривни к концу торгов составили 26,575-26,600 грн/$1. По данным Нацбанка, справочный курс гривни на межбанке 23 июня укрепился до 26,617 грн/$1 с 26,673 грн/$1 в понедельник.

Кроме того, НБУ укрепил курс нацвалюты на 24 июня - до 26,6078 грн/$1 с 26,6695 грн/$1 накануне.

Напомним, 19 июня гривня завершила неделю на межбанке Украины ростом к доллару на 7 копеек.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" заливает рынок долларом, но Нацбанк не дает ему сильно упасть.