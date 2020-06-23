Известная телеведущая, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко в интервью "Стране" рассказала, кто и как ее пригласил на проект “Танцы со звездами”, и почему она решилась в нем участвовать.

По её словам, менеджеры канала 1+1 уговаривали её принять участие в шоу “Танцы со звездами” два года.

"Были десятки звонков от менеджера канала Владимира Завадюка (руководитель направления Big Entertainment Shows 1+1 media — Ред.), а также Александр Ткаченко (тогда — генеральный директор 1+1 media, сейчас министр культуры — Ред.) обсуждал мое участие в проекте", - уточнила Оксана Марченко.

Телеведущая говорит, что соглашаясь на участие в проекте, предполагала, что поднимется волна хейта. Но все равно решила выйти на паркет.

"Скажу откровенно: захотелось навести шороху в этом болоте. Долгие годы наша семья пребывает под постоянным прессингом, троллингом, буллингом, хейтом — я даже не знаю, как это назвать. В определенный момент ты начинаешь просто иронизировать над этим. Наверное, мне хотелось выйти на паркет, чтобы все эти люди, которые и до этого ненавидели нас, могли делать это открыто и честно. Зачем шептаться за спинами? Вот она я. Смотрите", - рассказала Оксана Марченко.

Однако сейчас телеведущая называет её приглашение на танцевальное шоу коварным планом по дискредитации её семьи.

"Только когда я очутилась внутри “Танцев”, поняла, что это был абсолютно циничный, подлый и коварный план господина Ткаченко, Владимира Завадюка, главного судьи проекта Влада Ямы и, разумеется, собственника канала, господина Коломойского. План заключался в дискредитации меня, а через меня — семьи. Что толку травить одного Медведчука, обвиняя его во всех смертных грехах и демонизируя его на ровном месте, если у него такая хорошая жена, которую любят и знают миллионы, которая помогает людям? А давайте-ка мы из нее тоже сделаем чучело, заклеймим ее позором и будем травить их вместе? Это была чистая провокация", - сказала телеведущая.

На вопрос, откуда у неё такие сведения, Оксана Марченко рассказала следующее:

"Один из моих поклонников, который был возмущен отношением ко мне со стороны судей проекта и канала, показал мне телефонные переписки между Коломойским и Ткаченко, между Ткаченко – Завадюком и Владом Ямой, из которых следует (если это действительно имело место), что это была спланированная провокация. По их плану, я не должна была дойти даже до 7 тура. Этому должны были воспрепятствовать судьи, но им все время мешали зрители, голосовавшие за меня. Тогда они увидели, что у них ничего не получается, и стали менять правила голосования (и не единожды) прямо в процессе проведения шоу. Это было верхом цинизма... Но нет ничего тайного, что не стало бы явным", - заявила Оксана Марченко.

И анонсировала, что скоро выпустит фильм о своём участии в" Танцах со звездами", где раскроет всю подноготную проекта.

Полный текст интервью с Оксаной Марченко можно прочесть по данной ссылке.