С 25 июня стартует основная сессия ВНО в 2020 году, которую перенесли из-за пандемии коронавируса.
Она откроется тестом по математике, на который зарегистрировались 186 072 человека, и завершится тестом по химии 17 июля. После этого пройдет дополнительная сессия ВНО и абитуриенты в соответствии с заработанными баллами смогут подавать заявления в вузы.
Собрали ответы на десять самых актуальных вопросов, связанные с ВНО и поступлением. График ВНО, как пройдет тестирование в условиях карантина, как будут поступать дети из Донбасса, когда можно подавать заявления в вузы и когда обнародуют списки рекомендованных к зачислению.
1. Когда пройдет ВНО?
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня и завершится 17 июля.
- 25 июня - математика
- 30 июня - украинский язык и литература
- 2 июля - физика
- 6 июля - испанский, немецкий, французский язык
- 7 июля - английский язык
- 9 июля - история Украины
- 13 июля - биология
- 15 июля - география
- 17 июля - химия.
Информацию о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам разместят на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.
Дополнительная сессия ВНО запланировано на 23 июля - 11 августа. Результаты допсессии будут размещены до 14 августа.
2. Как будет проходить ВНО в условиях карантина?
Допускать к тестированию будут поступающих с температурой тела не выше 37,2 и без признаков респираторных заболеваний. С собой нужно обязательно взять маску или респиратор.
Сдающих тесты рассадят так, чтобы между ними было не менее 1,2 м, а в центры сдачи должны будут обеспечены антисептиками и продезинфицированы.
В МОН готовятся к проведению ВНО. Фото: mon.gov.ua
Чтобы не допустить скопления людей, обещают дать больше времени для входа, установить промежутки времени для входа различных участников. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 11 630 медиков.
3. Какие документы нужно взять с собой на тестирование?
Для входа в пункт тестирования участник должен обязательно подать три документа:
- оригинал сертификата внешнего независимого оценивания
- паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате
- приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать в обязательном порядке. В приглашении указан промежуток времени, в течение которого рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
К тестам могут не допустить при отсутствии одного из перечисленных документов, а также в случае опоздания. А вот дополнительно писать заявление в своем учебном заведении, подтверждающим намерение сдавать ВНО, не нужно.
4. Что делать, если заболел коронавирусом во время ВНО?
Участники, которые контактировали с больными или сами заразились Covid-19, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда выйдут из самоизоляции. Если же из-за изоляции или болезни они пропустят и дополнительную сессию - их освободят от ВНО по состоянию здоровья.
5. Сдавать ли ВНО студентам колледжей, освобожденных от ДПА?
В этом году выпускников колледжей, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от обязательной сдачи государственной итоговой аттестации (ДПА на украинском - Ред.). Сдать госэкзамен можно по желанию.
При этом в приложении к свидетельству о полном общем среднем образовании отмечается освобождение от государственной итоговой аттестации. а соискатели на золотую или серебряную медаль имеют право получить их без прохождения ДПА. Сдать госэкзамен можно по
Также выпускники колледжей, которые в этом году собрались поступать в вуз, должны пройти ВНО. Его результаты, как и оценки ДПА, вносятся в приложение к свидетельству по желанию студента.
6. Можно ли поступать с сертификатами ВНО предыдущих годов?
Поступающие на бакалавриат в этом году могут подать сертификаты ВНО, выданные в 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годах (по всем предметам). При этом сертификаты разных лет можно комбинировать
7. Как будут поступать абитуриенты из неподконтрольного Донбасса?
В этом году абитуриентов из неподконтрольной части Донбасса пообещали освободить от необходимости сдавать ВНО, поскольку возникли сложности с пересечением линии разграничения из-за карантина.
Раньше они могли поступать двумя путями: сдав ВНО либо вступительный экзамен. В первом случае они приезжали сдавать ВНО, а после подавали заявления в любые украинские вузы с набранными баллами, как и остальные украинские абитуриенты. Во втором - достаточно было сдать непосредственно в вузе историю Украины, украинский язык и вступительный экзамен. Это называлось поступление по квоте. Но поступить можно было в ограниченное количество учебных заведений, тех, где были такие квоты от государства.
Теперь же поступающим с временно оккупированных территорий можно н сдавать ВНО, а только вступительные экзамены, а квоты пообещали открыть в каждом вузе Украины.
По крайней мере, с такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский. А в Минобразования подтвердили и разъяснили, как это будет работать.
- Нужно приехать в образовательный центр Донбасс-Украина. Они находятся в каждом вузе.
- В образовательном центре нужно заполнить образовательную декларацию, сдать историю Украины и украинский язык, и вступительный экзамен.
- Получив конкурсный балл за вступительный экзамен, до 20 августа нужно будет подать заявление в выбранные университеты.
8. Как вернуть деньги за пробное ВНО
С 1 июля начнут возвращать средства за пробное ВНО, которое в 2020 году не проводили в пунктах тестирования из-за пандемии коронавируса. Один пробный тест обошелся абитуриентам от 138 до 150 грн в зависимости от региона проживания.
Чтобы зарегистрированные участники пробного ВНО-2020 могли воспользоваться правом на компенсацию средств, в сервисе определения результатов для них размещено специальное сообщение. Нужно войти в сервис и проверить актуальность информации. Средства будут возвращать с помощью Приватбанка. Если у участника пробного ВНО нет счета в в этом банке, то на номер телефона пришлют смс информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты нужно не позже 1 декабря 020 года прийти в отделение с документом, удостоверяющим личность.
9. Когда подавать заявления в вуз после ВНО?
В этом году вступительная кампания начнется 1 августа. Бюджетники могут подать до пяти заявлений на любые специальности. Количество заявлений, поданных на контракт, неограниченное.
С 13 по 22 августа пройдет прием документов от абитуриентов, поступающих на бакалавра.
В течение 5-22 августа должны подать заявления в вузы студенты, поступающие в магистратуру.
До 16 августа должны подать документы абитуриенты, которые сдают вступительные экзамены вместо ЕГЭ.
До 20 августа обнародуют списки абитуриентов, зачисленных по результатам собеседования и по квоте-2 (абитуриенты из Крыма и Донбасса). То есть им нужно сдать вступительный экзамен и подать заявления в вузы до этого срока.
До 27 августа опубликуют рейтинговые списки поступающих на основе ЕГЭ, творческих конкурсов и вступительных экзаменов.
10. Когда будет зачисление?
Рекомендации к зачислению на бюджет обнародуют до 1 сентября. Подать оригиналы документов нужно до 6 сентября, а 11 - состоится само зачисление.
До 30 сентября состоится зачисление на контракт.
При этом в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки даты могут меняться.