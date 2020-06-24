С 25 июня стартует основная сессия ВНО в 2020 году, которую перенесли из-за пандемии коронавируса.

Она откроется тестом по математике, на который зарегистрировались 186 072 человека, и завершится тестом по химии 17 июля. После этого пройдет дополнительная сессия ВНО и абитуриенты в соответствии с заработанными баллами смогут подавать заявления в вузы.

Собрали ответы на десять самых актуальных вопросов, связанные с ВНО и поступлением. График ВНО, как пройдет тестирование в условиях карантина, как будут поступать дети из Донбасса, когда можно подавать заявления в вузы и когда обнародуют списки рекомендованных к зачислению.

1. Когда пройдет ВНО?

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня и завершится 17 июля.

25 июня - математика

30 июня - украинский язык и литература

2 июля - физика

6 июля - испанский, немецкий, французский язык

7 июля - английский язык

9 июля - история Украины

13 июля - биология

15 июля - география

17 июля - химия.

Информацию о результатах основной сессии ВНО по всем учебным предметам разместят на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО запланировано на 23 июля - 11 августа. Результаты допсессии будут размещены до 14 августа.

2. Как будет проходить ВНО в условиях карантина?

Допускать к тестированию будут поступающих с температурой тела не выше 37,2 и без признаков респираторных заболеваний. С собой нужно обязательно взять маску или респиратор.

Сдающих тесты рассадят так, чтобы между ними было не менее 1,2 м, а в центры сдачи должны будут обеспечены антисептиками и продезинфицированы.

В МОН готовятся к проведению ВНО. Фото: mon.gov.ua

Чтобы не допустить скопления людей, обещают дать больше времени для входа, установить промежутки времени для входа различных участников. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 11 630 медиков.

3. Какие документы нужно взять с собой на тестирование?

Для входа в пункт тестирования участник должен обязательно подать три документа:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать в обязательном порядке. В приглашении указан промежуток времени, в течение которого рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

К тестам могут не допустить при отсутствии одного из перечисленных документов, а также в случае опоздания. А вот дополнительно писать заявление в своем учебном заведении, подтверждающим намерение сдавать ВНО, не нужно.

4. Что делать, если заболел коронавирусом во время ВНО?

Участники, которые контактировали с больными или сами заразились Covid-19, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда выйдут из самоизоляции. Если же из-за изоляции или болезни они пропустят и дополнительную сессию - их освободят от ВНО по состоянию здоровья.

5. Сдавать ли ВНО студентам колледжей, освобожденных от ДПА?

В этом году выпускников колледжей, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от обязательной сдачи государственной итоговой аттестации (ДПА на украинском - Ред.). Сдать госэкзамен можно по желанию.

При этом в приложении к свидетельству о полном общем среднем образовании отмечается освобождение от государственной итоговой аттестации. а соискатели на золотую или серебряную медаль имеют право получить их без прохождения ДПА. Сдать госэкзамен можно по

Также выпускники колледжей, которые в этом году собрались поступать в вуз, должны пройти ВНО. Его результаты, как и оценки ДПА, вносятся в приложение к свидетельству по желанию студента.

6. Можно ли поступать с сертификатами ВНО предыдущих годов?

Поступающие на бакалавриат в этом году могут подать сертификаты ВНО, выданные в 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годах (по всем предметам). При этом сертификаты разных лет можно комбинировать

7. Как будут поступать абитуриенты из неподконтрольного Донбасса?

В этом году абитуриентов из неподконтрольной части Донбасса пообещали освободить от необходимости сдавать ВНО, поскольку возникли сложности с пересечением линии разграничения из-за карантина.

Раньше они могли поступать двумя путями: сдав ВНО либо вступительный экзамен. В первом случае они приезжали сдавать ВНО, а после подавали заявления в любые украинские вузы с набранными баллами, как и остальные украинские абитуриенты. Во втором - достаточно было сдать непосредственно в вузе историю Украины, украинский язык и вступительный экзамен. Это называлось поступление по квоте. Но поступить можно было в ограниченное количество учебных заведений, тех, где были такие квоты от государства.

Теперь же поступающим с временно оккупированных территорий можно н сдавать ВНО, а только вступительные экзамены, а квоты пообещали открыть в каждом вузе Украины.

По крайней мере, с такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский. А в Минобразования подтвердили и разъяснили, как это будет работать.

Нужно приехать в образовательный центр Донбасс-Украина. Они находятся в каждом вузе.

В образовательном центре нужно заполнить образовательную декларацию, сдать историю Украины и украинский язык, и вступительный экзамен.

Получив конкурсный балл за вступительный экзамен, до 20 августа нужно будет подать заявление в выбранные университеты.

8. Как вернуть деньги за пробное ВНО

С 1 июля начнут возвращать средства за пробное ВНО, которое в 2020 году не проводили в пунктах тестирования из-за пандемии коронавируса. Один пробный тест обошелся абитуриентам от 138 до 150 грн в зависимости от региона проживания.

Чтобы зарегистрированные участники пробного ВНО-2020 могли воспользоваться правом на компенсацию средств, в сервисе определения результатов для них размещено специальное сообщение. Нужно войти в сервис и проверить актуальность информации. Средства будут возвращать с помощью Приватбанка. Если у участника пробного ВНО нет счета в в этом банке, то на номер телефона пришлют смс информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты нужно не позже 1 декабря 020 года прийти в отделение с документом, удостоверяющим личность.

9. Когда подавать заявления в вуз после ВНО?

В этом году вступительная кампания начнется 1 августа. Бюджетники могут подать до пяти заявлений на любые специальности. Количество заявлений, поданных на контракт, неограниченное.

С 13 по 22 августа пройдет прием документов от абитуриентов, поступающих на бакалавра.

В течение 5-22 августа должны подать заявления в вузы студенты, поступающие в магистратуру.

До 16 августа должны подать документы абитуриенты, которые сдают вступительные экзамены вместо ЕГЭ.

До 20 августа обнародуют списки абитуриентов, зачисленных по результатам собеседования и по квоте-2 (абитуриенты из Крыма и Донбасса). То есть им нужно сдать вступительный экзамен и подать заявления в вузы до этого срока.

До 27 августа опубликуют рейтинговые списки поступающих на основе ЕГЭ, творческих конкурсов и вступительных экзаменов.

10. Когда будет зачисление?

Рекомендации к зачислению на бюджет обнародуют до 1 сентября. Подать оригиналы документов нужно до 6 сентября, а 11 - состоится само зачисление.

До 30 сентября состоится зачисление на контракт.

При этом в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки даты могут меняться.