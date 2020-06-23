В Кривом Роге при получении крупной взятки задержаны местный депутат и полицейский. По предварительным данным, они требовали деньги у 51-летнего частного предпринимателя за какие-то долговые обязательства в размере 100 000 долларов. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Уточняется, что задержанными во время получения первого транша в 40 000 долларов является депутат Металлургического районного совета Кривого Рога и 25-летний служащий криворожского полка Патрульной полиции.

Обоим фигурантам инкриминируют правонарушение по статье 189 ч.2 УК Украины (вымогательство). Санкция статьи предусматривает от трех дот семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве поймали полицейского лейтенанта, который брал взятки и торговал наркотиками.

Также мы сообщали, что под Николаевом подполковник СБУ попался на взятке, он требовал 2 000 долларов и 10 тонн зерна.