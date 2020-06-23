Злоумышленников задержали при получении первого транша. Фото: dnepr.express

В Кривом Роге при получении крупной взятки задержаны местный депутат и полицейский. По предварительным данным, они требовали деньги у 51-летнего частного предпринимателя за какие-то долговые обязательства в размере 100 000 долларов. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Уточняется, что задержанными во время получения первого транша в 40 000 долларов является депутат Металлургического районного совета Кривого Рога и 25-летний служащий криворожского полка Патрульной полиции.

задержанный

задержаниеправоохранители работают на месте задержания

Обоим фигурантам инкриминируют правонарушение по статье 189 ч.2 УК Украины (вымогательство). Санкция статьи предусматривает от трех дот семи лет лишения свободы.

Ранее  "Страна" писала о том, что в Киеве поймали полицейского лейтенанта, который брал взятки и торговал наркотиками.

Также мы сообщали, что под Николаевом подполковник СБУ попался на взятке, он требовал 2 000 долларов и 10 тонн зерна.

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