Заместителю гендиректора коммунального предприятия "Плесо" сообщили о подозрении в присвоении и растрате средств из бюджета, которые были выделены на расчистку и благоустройство ручья Вита в Голосеевском районе Киева.

Об этом во вторник, 23 июня сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

"Согласно материалам следствия, КП "Плесо" заключило с подрядчиками договор о проведении работ по расчистке и благоустройству ручья Вита - левого притока реки Вита, впадающей в Днепр. В дальнейшем, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, заместитель генерального директора КП "Плесо" внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых на счета подрядных предприятий были безосновательно перечислены более 800 тыс. грн", - указывается в сообщении.

По итогам следствия должностному лицу было сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде залога в размере 630 тыс. грн. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее в рамках расследования было сообщено о подозрении директорам подрядной и субподрядной организаций, которые выполняли работы по благоустройству ручья.

Также мы писали, что прокуратура подозревает бывшего правоохранителя в отмывании 120 млн грн.

Ранее сообщалось, киевский прокурор попался на взятке в 100 000 долларов. За эти деньги он обещал закрыть дело против банка.