Известная телеведущая, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко в эксклюзивном интервью "Стране" рассказала, почему ушла с телеканала "СТБ".

"А кто вам сказал, что я ушла? "Х-Фактор", “Україна має талант” — проекты, которым я отдала лучшее время своей жизни? 13 сезонов! Тогда у этих шоу были самые крутые рейтинги, которые больше никому и не снились. Неужели вы думаете, что я по своему желанию ушла бы?", - так отреагировала телеведущая на вопрос журналиста "Страны".

По её словам, уйти из проектов её вынудил Владимир Бородянский, который тогда возглавлял медиахолдинг.

"Однажды ко мне домой приехал Владимир Бородянский, который тогда был руководителем холдинга StarLightMedia, и предложил мне уволиться по собственному желанию. Он приводил много аргументов, но в целом все сводилось к тому, что я стала неугодной. Они хотели избавиться от меня любой ценой", - вспоминает Оксана Марченко.

Она связывает свое увольнение с политической деятельностью своего супруга Виктора Медведчука.

"Разумеется, это все из-за Виктора (Медведчука — Ред.). Как и в случае с проектом "Танцы со звездами", это была дискриминация меня, как жены, из–за политической позиции и взглядов мужа. Собственники холдинга сыграли в этом не последнюю роль. Эти события пришлись как раз на то время, когда в Украине усилился разгул национал-радикалов, нагнеталась ненависть к так называемым “врагам народа”, в нашем лице, да и диванные тролли создавали соответствующий фон в соцсетях. И собственники холдинга решили, что проще принести меня в жертву, чем оправдываться", - заявила "Стране" Оксана Марченко.

Она добавила, что "несла добрый, положительный фон для семьи".

"А создавать положительный имидж жене Медведчука вообще не входило ни в чьи планы", - отметила телеведущая.

По её словам, когда возникла такая ситуация, её заслуги перед телеканалом уже не работали.

"Так что я не ушла с “СТБ” — меня "ушли". Но они не хотели, чтобы все так выглядело. Они давили на меня, давили, и в итоге я не стала сопротивляться — написала заявление на увольнение. Не буду скрывать, что тяжело переживала это предательство с их стороны", - отметила Марченко.

И добавила, что сейчас не смотрит Х-Фактор и даже не знает, есть ли ещё такое шоу.

Полный текст интервью с Оксаной Марченко можно прочесть по данной ссылке.