Заседание Печерского суда прошло без Зеленского. Фото: Facebook/ Анатолій-Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский не пришел в Печерский районный суд Киева, где сегодня проходило судебное заседание по делу о защите чести и достоинства мэра Черкасс.

Об этом сообщил в Facebook сам городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Ну что же, друзья... Коротко о главном событии дня. Похоже, для некоторых даже девиз "Главное не победа, а участие" - не аргумент. На судебное заседание по защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не появился.
По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", - написал мэр.

Он добавил, что на 18 августа назначено следующее заседание, и выразил надежду, что к этой дате в суде найдут и бумагу, и конверты, чтобы известить Зеленского.

Скриншот из Facebook Анатолия Бондаренко

Как писала "Страна", 20 мая глава государства раскритиковал мэра Черкасс за то, что тот рано смягчил карантин. Зеленский сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет", под бандитами имея в виду Бондаренко.

На следующий день градоначальник заявил, что подаст на президента в суд. 27 мая Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против Зеленского.

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