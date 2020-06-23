Президент Украины Владимир Зеленский не пришел в Печерский районный суд Киева, где сегодня проходило судебное заседание по делу о защите чести и достоинства мэра Черкасс.

Об этом сообщил в Facebook сам городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Ну что же, друзья... Коротко о главном событии дня. Похоже, для некоторых даже девиз "Главное не победа, а участие" - не аргумент. На судебное заседание по защите чести и достоинства, назначенное на сегодня в Печерском районном суде города Киева, президент не появился.

По официальной версии, судья не смог должным образом сообщить президенту о моем иске", - написал мэр.

Он добавил, что на 18 августа назначено следующее заседание, и выразил надежду, что к этой дате в суде найдут и бумагу, и конверты, чтобы известить Зеленского.

Как писала "Страна", 20 мая глава государства раскритиковал мэра Черкасс за то, что тот рано смягчил карантин. Зеленский сказал, что "за один стол с такими бандитами не сядет", под бандитами имея в виду Бондаренко.

На следующий день градоначальник заявил, что подаст на президента в суд. 27 мая Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против Зеленского.