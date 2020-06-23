Украина попала в список стран "красной зоны", куда Минздрав относит государства, которые опасно посещать из-за активного распространения коронавируса на их территории.

Об этом во вторник, 23 июня, информирует Государственное агентство развития туризма Украины со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Сообщается, что показатель заболеваемости Covid-19 в Украине по состоянию на сегодня превысил максимально допустимое значение в 40 на 100 тысяч населения. Сейчас он составляет 46,8 на 100 тысяч. Таким образом, ситуация с коронавирусом в Украине оказалась хуже, чем в таких странах, как Гаити и Мавритании, которые также попали в "красную зону".

Стоит отметить, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны пройти 14-дневную обсервацию или воспользоваться государственным приложением "Дій Вдома". Те, желает приехать из "зеленых стран" - могут попасть на территорию Украины беспрепятственно при наличии страхового полиса.

"Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в "зеленой зоне". Напоминаем, что для въезда в Украину иностранным гражданам необходимый страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию", - отметили в Госагентстве.

Напомним, что в Украине после возобновления международного авиасообщения всех прибывающих граждан в страну поделили на две категории, в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса в разных странах.

Ранее мы писали, что Минздрав дал рекомендации украинцам, которые собираются путешествовать в условиях коронавирусной пандемии.