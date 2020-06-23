Результаты пробного ВНО можно проверить в личном кабинете выпускника и на сайте УЦОКО. Фото: facebook.com

Во вторник, 23 июня, опубликованы результаты пробного ВНО, которое в этом году проходило онлайн из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе "Определить результаты пробного ВНО" обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Результаты по шкале 1 - 12 и шкале 100 - 200 получили только те лица, которые ввели свои ответы к сервису определения результатов. Всего участниками заполнено 215787 электронных бланков А и 95549 электронных бланков Б", - говорится в сообщении.

Рабочая группа центра по вопросам установления порога "сдал / не сдал" и определения результатов пробного внешнего независимого оценивания 2020 по рейтинговой шкале 100-200 баллов определила,  пороговые баллы по предметам пробного ВНО:

  • украинский язык и литеартура - 19;
  • история Украины - 24;
  • математика - 9;
  • биология - 20;
  • география - 22;
  • физика - 10;
  • химия - 13;
  • иностранные языки - 16.

Напомним, Кабмин не будет отменять из-за карантина Внешнее независимое тестирование (ВНО) в Украине в 2020 году. Поступать в вузы в этом году будут исключительного по результатам ВНО.

Как сообщала "Страна", в Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля.

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