Во вторник, 23 июня, опубликованы результаты пробного ВНО, которое в этом году проходило онлайн из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

"В личных кабинетах участников пробного тестирования и на сервисе "Определить результаты пробного ВНО" обнародованы результаты пробного внешнего независимого оценивания. Результаты по шкале 1 - 12 и шкале 100 - 200 получили только те лица, которые ввели свои ответы к сервису определения результатов. Всего участниками заполнено 215787 электронных бланков А и 95549 электронных бланков Б", - говорится в сообщении.

Рабочая группа центра по вопросам установления порога "сдал / не сдал" и определения результатов пробного внешнего независимого оценивания 2020 по рейтинговой шкале 100-200 баллов определила, пороговые баллы по предметам пробного ВНО:

украинский язык и литеартура - 19;

история Украины - 24;

математика - 9;

биология - 20;

география - 22;

физика - 10;

химия - 13;

иностранные языки - 16.

Напомним, Кабмин не будет отменять из-за карантина Внешнее независимое тестирование (ВНО) в Украине в 2020 году. Поступать в вузы в этом году будут исключительного по результатам ВНО.

Как сообщала "Страна", в Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешили проведение Внешнего независимого оценивания (ВНО) с 25 июня по 17 июля.