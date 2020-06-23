В Ивано-Франковской области из-за наводнения погибли два человека, еще одного полиция признала пропавшим без вести. Ущерб от природного катаклизма власти оценили в 400 миллионов гривен.

Об этом во вторник, 23 июня, заявили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА со ссылкой на слова губернатора Виталия Федорива.

"В результате стихии в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Имеют место разрушения защитных дамб, берегов рек, размыв дорог и их перекрытие из-за оползней", - говорится в сообщении.

По данным властей, в Верховинском районе паводок заблокировал движение 40 автомобилей с туристами на участке дороги Ильцы-Буркут. По состоянию на сегодня, им удалось проехать в село Красник. Также сообщается, что после ко вторнику движение было восстановлено и на дороге в селе Микуличин. Однако проезд по трассе Криворовня – Черновцы на данный момент полностью заблокирован.

"По прогнозам ожидаются сильные осадки и дальнейшее значительное повышение уровней воды в реках. Пик стихии ожидаем завтра", - отметил губернатор.

В ОГА заявили, что вчера областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС провела заседание, посвященное непогоде в регионе. Во ходе рабочей встречи чиновники создали постоянно действующий штаб по ликвидации последствий стихии. Органы государственной власти совместно с органами местного самоуправления и аварийно-спасательными службами проводят первоочередные восстановительные и спасательные работы и эвакуационные мероприятия.

"Сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам составляет более 400 млн. грн. Нами подготовлен соответствующий проект письма в Кабинет министров Украины о выделении средств на преодоление этой ситуации. Из областного бюджета также выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии", - добавил Федорив.

Напомним, что на территории Ивано-Франковской области резко ухудшились погодные условия, из-за чего спасатели эвакуируют людей из аварийных домов.

Ранее мы писали, что губернатор Черновицкой области сегодня призвал жителей региона готовиться к эвакуации из-за сильных ливней и наводнения.