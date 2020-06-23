Известная телеведущая, супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко в интервью "Стране" рассказала, каким образом она, как акционер, влияет на управление каналами "1+1" и ТЕТ.

По её мнению, многое на этих телеканалах нужно менять.

"Многое нужно менять, в первую очередь — менеджмент. Прежнее и нынешнее руководство несостоятельны, так как не отражают интересов украинского общества, а искажают их через призму взглядов главного собственника. Но для того, чтобы проводить такие изменения, нужно обладать контрольным пакетом акций", - сказала Марченко "Стране" и добавила, что не исключает расширения своей доли акций в будущем.

Оксана Марченко уточнила, что лично знакома с основным владельцем этих каналов Игорем Коломойским. Но отношений с ним не поддерживает.

Сама Оксана Марченко смотрит каналы, акциями которых владеет, крайне редко.

"Потому что редакционная политика канала построена на противопоставлении одной части Украины – другой. Навязывается идентичность по взглядам, близким только части граждан нашей страны. А этого категорически нельзя делать в государстве, где люди ходят в разные церкви, разговаривают на разных языках, чтут разных героев", - отметила Оксана Марченко.

Полный текст интервью с Оксаной Марченко можно прочесть по данной ссылке.

Как ранее сообщала "Страна", недавно стало известно, что Оксана Марченко владеет 8,22% акций телеканала 1+1 и 8,17% акций телеканала ТЕТ.