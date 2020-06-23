В Киеве под эстакадным съездом с Днепровского спуска до 1 сентября 2020 года частично ограничат движение транспорта.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на "Киевавтодор".

"На эстакадном съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе начали новый этап ремонта: обновляют ригели и опоры сооружения. Во время работ движение под эстакадой частично ограничено", - указано сообщении.

Напомним, на Воздухофлотском мосту Киева из-за ремонта на месяц частично перекроют движение. Проехать неа мосту и на одной полосе в сторону Святошино нельзя будет с 8:00 19 июня до 19 июля.

Также сообщалось, что на проспекте в Киеве перекрыли дорожное движение из-за масштабной аварии на водопроводе.