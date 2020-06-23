В мае 2020 года падение промышленного производство в Украине составило 12,2% по сравнению с маем 2019 года, тогда как в апреле падение составляло 16,2%, в марте - 7,7%, в феврале - 1,5%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

В ведомстве подсчитали, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в мае было даже чуть меньшим - 11,7% против 16,7% в апреле.

Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство в мае выросло на 4,9%, однако с учетом сезонной корректировки - на 2,8%.

В перерабатывающей промышленности в мае-2020 к маю-2019 падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,9%.

В целом за первые пять месяцев этого года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,6%, в перерабатывающей промышленности - на 10%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 6,9%.

Ранее "Страна" писала о том, что почти все страны Европы сократили промпроизводство до уровня 90-х годов.

Также мы сообщали, что в апреле промпроизводство Германии упало на рекордные 17,9%.