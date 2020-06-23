Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео в закрытом чате Viber для дальнобойщиков, в котором назвал водителей перегруженных фур "засранцами", а также пообещал их найти и наказать за нарушение весовых норм на дорогах.

Свое обращение глава государства под ником "Ze" опубликовал во вторник, 23 июня.

По словам Зеленского, несмотря на то, что власти активно работают над строительством и ремонтом дорог, водители не обращают внимания на старания государства и разбивают дороги своим перегруженным транспортом.

"Едут перегруженные, им все равно, что государство тратит на один километр дороги приблизительно 1 млн долларов. Им все равно. Мы решили как-то побороть эту проблему, договорились с СБУ, Нацполицией, давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Все равно не можем понять, как они это все объезжают. И с моими ребятами мы нашли такую группу, называется она "ГВК — весовой контроль", там 17 тысяч 864 человека. Так вот этот 864-ый - это я", - сказал президент.

Он отметил, что в этом чате дальнобойщики делятся между собой информацией о том, куда можно поехать с перегрузом, а где уже за нарушением весовых параметров пристально следят власти.

"Подключился я к этой группе и посмотрел. Там дальнобойщики, водители, которые везут перегруженные машины, они друг другу говорят: "По Коблево едем, там свободно, там только полицейские", "На Умань не едем, там уже все серьезно". Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы, мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте. Хорошо? Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас тоже найдем, и будет больно", - резюмировал президент.

Зеленский обозвал дальнобойщиков "засранцами". Видео: YouTube/ 112 Украина

Стоит отметить, что на днях Зеленский провел совещание по поводу несоблюдения фурами габаритно-весовых норм на украиских дорогах.

Как мы писали ранее, недавно неподалеку от Днепра под весом грузового авто обрушился мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. Примечательно, что инцидент произошел прямо во время того, как президент Зеленский рассказывал журналистам о строительстве мостов в Украине.