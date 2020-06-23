На территории Ивано-Франковской области резко ухудшились погодные условия, из-за чего людей эвакуируют из аварийных домов.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА во вторник, 23 июня.

"Объявлен второй — оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров... На месте работают спасатели и полицейские, которые проводят воздушный и наземный мониторинг местности, проводят эвакуацию людей из аварийных домов, доставляют еду и воду", - сказано в сообщении.

К месту происшествия направили вертолет ГСЧС Н225 Super Puma, работает оперативный штаб. Из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

"В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебного техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организовано круглосуточную работу штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства. По моему поручению на место непогоды вылетел вертолет Н225 Super Puma ГСЧС Украины, который доставит еду и дополнительные силы", - сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, полицейские и спасатели провели разъяснительную работу среди населения области, организовано объездные пути аварийных участников дорожного движения.

"Ситуация меняется каждую минуту, полицейские и спасатели будут работать и ночью, чтобы не оставить людей один на один с непогодой. Организуем места для ночлега и питания. По состоянию на сейчас — ситуация контролируется. Завтра утром в регион прибудут дополнительные силы полиции, спасателей и гвардейцев. Прошу сохранять спокойствие. МВД, Национальная полиция и ГСЧС будут информировать о ликвидации последствий непогоды", - отметил Аваков.



По данным ГСЧС, в селе Микуличин возле Яремче на дорогу Н-09 Львов - Мукачево сошел селевый поток. Автомобильная дорога завалена деревьями, камнями и грязью. Протекающая рядом речка Прут начала подмывать дорожное полотно.

Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив позже уточнил, что спасателям удалось обеспечить проезд. Пока полностью перекрыта дорога Р-62 Криворовня Черновцы.

"Сейчас осуществлена эвакуация всех беременных женщин с той зоны, где возможно подтопление. Сейчас в области есть вертолет, который будут использовать в экстренных случаях. За благотворительные средства сформированы 3 тонны продуктовых наборов, обеспечивающих в те зоны, где будет отсутствовать автомобильный связь. Сейчас только в Верховинском районе таких населенных пунктов является 19. Стихия продолжается. Пик ее ожидаем завтра", - отметил Федорив.

Напомним, под Тернополем паводок затопил село, люди оказались в водяной ловушке.

Также мы писали, что спасатели рассказали, сколько домов подтопил паводок на Закарпатье.