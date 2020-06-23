Бывший посол США в Укаине Стивен Пайфер, считает, что уголовное производство, которые сейчас открыто против экс-президента Петра Порошенко, не играют на руку действующему главе государства Владимиру Зеленскому. По его мнению, политические преследования ставят под угрозу имидж Украины на мировой арене а также является проявлением "глупой политики".

Об этом Пайфер заявил в комментарии для материала организации Atlantic Council.

Так, дипломат заявил, что привлекать к ответственности бывших президентов без убедительных доказательств их вины - плохая идея.

"Есть веские доказательства того, что Виктор Янукович нанес серьезный ущерб украинскому государству. Петр Порошенко - не тот случай. Преследование Порошенко ставит под угрозу один из ключевых активов Киева, а именно репутацию Украины как демократического государства. Президент Зеленский хочет, чтобы его правительство было известно тем, что преследует кандидата в президенты, проигравшего на выборах, по сомнительным обвинениям? Такое уже случалось в Украине, когда Янукович посадил Юлию Тимошенко после фиктивного судебного процесса", - заявил Пайфер.

По его словам, дело Порошенко не только заставляет сомневаться в демократичности Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой, "но также является глупой политикой".

"Партия Зеленского "Слуга народа" завоевала большинство мест в парламенте, но в последние месяцы заметно раскололась. Зеленскому нуждался в голосах от партии Порошенко "Европейская солидарность", чтобы принимать ключевые законы, включая законодательство о банковской деятельности, необходимое для выполнения предварительных условий МВФ для получения транша. В будущем ему возможно опять понадобятся эти голоса", - добавил Пайфер.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора объявил подозрение Петру Порошенко по делу о незаконном назначении заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Порошенко подозревают в том, что он склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий.

Как мы сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован в политическом преследовании Порошенко. По мнению главы государства, его предшественник разыгрывает роль жертвы и подогревает вокруг себя ситуацию.