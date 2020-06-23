В первый день открытия пунктов пропуска с территории неподконтрольного Донбасса в Украину на КПВВ "Новотроицкое" контрразведка СБУ задержала жителя Донецка.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил главред "Цензора" Юрий Бутусов. Он заявил, что задержанный пополнит "обменный фонд". На сайте СБУ эта информация отсутствует.

По словам Бутусова, 20-летний Сергей Любецкий пытался попасть на территорию Украины с полным набором документов, подтверждающих, что он контрактник 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР".

"Первая "жертва" отмены ЗНО для жителей Донбасса? Контрразведка СБУ благодарит контрактника 4-го батальона теробороны 1-го корпуса "ДНР", жителя Донецка Сергея Любецкого, сотрудника Фонда ветеранов боевых действий "ДНР" за своевременное пополнение обменного фонда. В первый же день открытия пропуска с оккупированной территории в Украину 20-летний Любецкий решил заехать к нам и для удобства следователей взял с собой полный комплект документов "ДНР" - военнослужащего первого армейского корпуса ВС РФ на Донбассе", - пишет в соцсети Бутусов.

Не очень понятно, зачем дончанин, тем более, по версии СБУ, служивший в армии сепаратистов, взял с собой столь обширный компромат. Второй вопрос - как его могли выпустить в Украину свои же пограничники.

В свою очередь, в "ДНР" заявили о том, что Сергей Любецкий был задержан украинскими спецслужбами с применением силы и без объяснения причин, пишут местные СМИ.

"Вчера во время пересечения линии соприкосновения между ДНР и территорией, подконтрольной Украине, на КПВВ "Новотроицкое" сотрудниками СБУ был задержан с применением физической силы и без объяснения причин гражданин ДНР, который направлялся к родственникам в Волноваху", - сообщили в "управлении Народной милиции" "ДНР".

По данным "милиции" "ДНР", задержанного доставили в мариупольский отдел СБУ.

"С ним проводятся оперативные мероприятия по принуждению его к даче ложных показаний с признанием участия в боевых действиях против украинской армии. Это не первый подобный случай. В настоящее время нами проводится ряд мероприятий, направленных на высвобождение из стен СБУ задержанного жителя Константиновки", - рассказали свою версию "правоохранители" "ДНР".

Интересно, что ранее ООН обвиняла СБУ в произвольных задержаниях жителей Донбасса.

Напомним, в начале июня в ФСБ России заявили о задержании украинского военнослужащего, о похищении которого командование десантно-штурмовых войск ВСУ заявило 30 мая.

Также мы сообщали, что российские пограничники задержали в аннексированном Крыму гражданина Украины, пытавшегося переплыть через залив Сиваш.