Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили у границы тысячи маленьких утят, 400 из которых погибли из-за действий контрабандистов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел на странице в Facebook.

Отмечается, что пограничники Луганского отряда обнаружили у границы 20 ящиков, в которых были тысячи маленьких утят.

"Для поиска контрабандистов сразу выехала группа реагирования, но служебный автомобиль пограничников натолкнулось на ловушку, скорее всего оставленную контрабандистами. Колесо транспортного средства повредили сварные металлические штыри - так называемый "еж", - говорится в сообщении.

Так, при осмотре ящиков пограничники обнаружили, мертвыми около 400 утят. Они не перенесли тех условий, которые создали им контрабандисты и погибли. Остальных птенцов передали на ответственное хранение.

Как отмечается, контрабандисты планировали переправить уток в Россию. На данный момент продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности на границе.

Металлические штыри повредили колесо транспортного средства. Фото: Facebook/ МВД

Ранее мы писали, что контрабандисты пытались переправить из России больше тонны орехов и сухофруктов.

Также сообщали, в рыбном порту пограничники нашли больше полутора миллионов пачек контрабандных сигарет.