На Западе Украины наблюдается наиболее критическая ситуация из-за чего там могут усилить карантинные ограничения, кроме того, по состоянию на сегодня, 14 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом во время пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко, передает "Украинские новости".

"Самая критическая ситуации относительно возможности введения более жестких ограничений у нас в западных регионах. В частности, в Закарпатской, Львовской, Волынской областях, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Также он сообщил, что до 31 июля по всей Украине точно не будут отменять масочный режим, необходимость соблюдения дистанции и ограничения по количеству людей, которые могут одновременно находиться в помещениях.

Напомним, ранее Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 июля.

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новый тотальный карантин приведет к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус.