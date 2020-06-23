Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян превысил полномочия, подписав в 2017 году приказ о снижении портовых сборов на 20% вопреки возражениям министерства финансов.

В подтверждение этого, во вторник, 23 июня, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало документы по делу экс-чиновника.

"В декабре 2017 эксминистр инфраструктуры издал приказ о снижении портовых сборов. Мог так поступить министр? Мог, но за исключением: административный сбор, размер которого определен в Законе Украины "О государственном бюджете на 2018 год", нельзя было менять приказом министра, а только путем внесения изменений в закон о бюджете", - заявили в НАБУ.

По данным ведомства, Омелян пошел на грубое нарушение Бюджетного кодекса, в связи с этим детективы начали производство против бывшего министра.

"30,4 млн грн - это сумма, которую недополучил бюджет за незаконное снижение именно административного сбора. По эффективности снижения остальных портовых сборов, то там результат тоже неутешительный. Однако эти последствия не составляли предмет расследования НАБУ, а, скорее, служат дополнительным аргументом", - добавили в ведомстве.

Также НАБУ опубликовало замечания министерства финансов касательно проекта постановления о снижении портовых сборов, в котором Минфин выступил против этой инициативы, подчеркивая, что в случае ее реализации бюджет Украины недосчитается 40,7 млн грн.

"Осознавал экс-чиновник возможные негативные последствия своих действий? Следствие уверено, что да. Ведь министерство финансов 4 раза предупреждало его о нарушении бюджетного законодательства, а также о негативных последствиях. Однако приказ бывший министр выдал", - заявили в НАБУ.

Напомним, 19 июня НАБУ сообщило Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, вследствие которых государственный бюджет недополучил 30,4 млн гривен.

Сегодня Омелян был на допросе в НАБУ в качестве подозреваемого по делу о снижении на 20% портовых тарифов и сборов. Ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. По словам самого экс-министра, за возбуждением дела против него стоит президент Украины Владимир Зеленский.