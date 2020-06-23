На побережье Азовского моря в пгт Кирилловка на одной из баз отдыха погиб шестилетний мальчик. Как выяснилось, ребенок утонул в бассейне. Трагедия произошла 20 июня около 19:00. Об этом сообщается на сайте ГСЧС в Запорожской области.

"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, работники базы обнаружили ребенка без сознания в бассейне. Мужчины вытащили мальчика из воды и начали оказывать первую домедицинскую помощь. Прибывшие на место происшествия медики, констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибший шестилетний малыш был жителем города Днепр.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области мальчик утонул, катаясь с братом и сестрой на дырявой лодке по реке.

Также мы сообщали, что в Киеве парень утонул при попытке переплыть Днепр с друзьями в Гидропарке.