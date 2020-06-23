Один из старейших и величайших театров Испании Большой оперный театр "Лисео" 22 июня открылся впервые за три месяца карантина. "Публика" а зале была очень необычной - зрительские места заняли 2,3 тысячи домашних растений в горшках.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, по словам организаторов, идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть абсурдность человеческого существования в эпоху коронавируса, которая лишает людей права быть зрителями.

"Природа продвинулась, чтобы занять места, которые мы украли у нее", – заявил исполнительный продюсер Эудженио Ампудио на сцене во время дневной репетиции. Как отмечается, к тому моменту 2 292 растения уже заняли свои места в ожидании вечернего концерта.

Авторы идеи пытались таким образом передать абсурдность состояния в условиях коронавируса, когда фактически человек перестает быть зрителем в классическом смысле этого слова.

Отмечается, что струнный квартет исполнил серенаду "Хризантемы" Джакомо Пуччини. Музыканты традиционно поклонились аудитории до и после шестиминутного выступления.

Видео: Youtube/ Concierto para el bioceno

Ранее мы писали, что в апреле более 100 мировых звезд музыкантов, в частности "Роллинг Стоунз", Леди Гага и Элтон Джон, приняли участие в онлайн-трансляции восьмичасового музыкального марафона под названием "Один мир: вместе дома", посвященной карантину. Музыканты исполняли свои хиты каждый у себя дома в прямом онлайн-эфире.