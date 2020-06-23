В Фонде социального страхования Украины (ФССУ) утвердили формы заявлений для получения единовременных выплат, которые смогут получать медики или их семьи в случаи инвалидности или смерти, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба фонда во вторник, 23 июня.

"В случае смерти медицинского работника от Covid-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей, согласно решению правительства, за средства государственного бюджета ФССУ осуществит выплату единовременного пособия в 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 01 января календарного года, что составляет 1,576 млн грн. Указанные средства будут пропорционально распределены между членами семей, родителями и иждивенцами", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что если медицинский работник получил инвалидность в течение одного календарного года после заболевания Covid-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей, получит выплату, в зависимости от установленной группы инвалидности – 630,6 тыс. грн (III группа инвалидности), 735,7 тыс. грн (II группа) и 840,8 тыс. грн (I группа).

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в стране от осложнений умерли 43 медика. При этом заразились болезнью 6138 медработников.

Как сообщалось, с 1 сентября власти обещают повысить оклады врачей на 25%, 50% и 70% в зависимости от категории.