Гороскоп на сегодня, 25 июня 2020 года, для всех знаков Зодиака предлагаем вниманию читателей ниже. Отдельно можно ознакомиться с лунным календарем на целый месяц.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов сегодня ждет расслабленный день. Захочется отдохнуть, отложить дела на потом, заняться ничегонеделанием. Если таким образом вы никого не подведете, то можете себе это позволить.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут угодить в спор. Если его суть не имеет отношения к вашему образованию или профессиональной деятельности, то лучше остановиться первым - можете оказаться не правы.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов не исключена кропотливая работа с документами, в том числе с личными. Этот вопрос должен стать приоритетным. Не жалейте усилий и денег, чтобы все правильно оформить.

Рак (22.06 - 22.07)

В первый план поставьте домашнее хозяйство, ремонтные работы, покупки для семьи и жилья. Очень важно не совершать их спонтанно и предварительно посоветоваться с близкими.

Лев (23.07 - 23.08)

Основания для вашего беспокойства как будто рассеются в воздухе. Вы ощутите легкость, сможете задышать полной грудью. Знайте, что все это - вознаграждение за ваше терпение.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня придется попросить людей. Причем просьба может быть деликатной. Не стесняйтесь и не опасайтесь отказа. Если же вам вызовутся помочь, то хорошенько отблагодарите.

Весы (24.09 - 23.10)

Постарайтесь не обидеть дорогих вам людей. Если же вас что-то не устраивает, то озвучивайте замечание в порядке рекомендации, а не упрека. В ответ вы услышите слова благодарности, а, быть может, получите приятный сюрприз.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам следует быть осторожными со стихиями. Если будете уходить из дома, то проверяйте водопроводный кран, плиту, утюг и другие электрические приборы. Также день отлично подойдет для приобретения бытовой техники.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Козероги в свой адрес могут услышать много разных вопросов, в том числе не самых приятных. Отвечайте на них уверенно, сохраняйте спокойствие. Всеми способами пытайтесь избегать конфликтных ситуаций.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов будет эмоционально насыщенный день. На вас могут нахлынуть воспоминания. Захочется слушать музыку, творить, мечтать. Не отказывайте себе в таком удовольствии, это пойдет на пользу вашему моральному состоянию.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев ждет много дел. Вы будете мечтать, чтобы у вас появилось побольше рук и ушей, которые помогут справиться с делами. Но не беспокойтесь. В итоге вы выполните все на пять с плюсом и вечером еще останется время для отдыха.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб сегодня будет день знаний. Если проявите любопытство, то узнаете много нового и интересного, что в итоге поможет в работе или личных делах. Знания можно будет попробовать сразу применять на практике.