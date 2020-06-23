В Одессе, где недавно разбушевались украинские военные, местному дачнику не понравилось, что возле его дома молодые люди громко отмечают день рождения. Он выстрелил в них из охотничьего ружья. Теперь стрелку грозит семь лет тюрьмы.

Об этом во вторник, 23 июня, информирует пресс-служба полиции в Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел 22 июня на причале, расположенном по улице Шкиперской. Компания людей возрастом от 16 до 19 лет собралась там, чтобы отметить день рождения.

Их празднование проходило достаточно громко, что разозлила 56-летнего жителя одного из дачных домов. Он решил разогнать молодежь при помощи охотничьего оружия и два раза выстрелил в их сторону. Ранения получили двое парней 17 и 19 лет, они обратились за медицинской помощью.

В Одессе дачник расстрелял компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения. Фото: Нацполиция

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Напомним, на днях 33-летний гражданин Польши расстрелял группу украинцев из газового пистолета после того, как услышал украинскую речь.

Ранее мы писали, что недавно в Одессе произошла стрельба в парикмахерской. В результате получила ранения 45-летняя парикмахер. Ее увезли в больницу с ранениями грудной клетки и поясницы.