У первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича выявили коронавирус после его выступления на выставочном турнире в Хорватии. Положительный тест на Covid-19 и у его жены Елены. Об этом сообщает "Евроньюс".

"Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что в нынешних условиях можно провести турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, к которой нам предстоит привыкнуть. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все будут в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз сдам тест", - говорится в заявлении Джоковича.

Как пишут местные СМИ, коронавирус также выявили и у другого участника турнира - сербского теннисиста Виктора Троицки и его беременной жены. Также коронавирусом заразился 5-летний мальчик - внук владельца ресторана, где теннисисты собирались на вечеринку.

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