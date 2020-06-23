После того, как 19 июня открыли пункт пропуска в Луганской области, а 22 июня - первый КПВВ в Донецкой - через них для сдачи ВНО хлынули поступающие в украинские вузы.

Правда, сразу же возникла масса вопросов. Как успеть на ВНО, которое начинается уже 25 июня, если на блокпостах выстроились немаленькие очереди и люди остаются ночевать?

В тот же день Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будут приняты изменения в законе, которые позволят детям с временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы без сдачи ВНО. Но пока никакого закона в Раду не подано.

А в Минобразования рассказали, что нужно делать поступающим из Донецка и Луганска, чтобы их зачислили. И пояснили тем, кто назвал это несправедливым, что это делается в рамках программы реинтеграции, чтобы "эти дети не появлялись с автоматами и не воевали против нас".

Собрали подробную информацию, как в этом году будут поступать в украинские вузы дети из "ЛДНР".

"Это издевательство!" Что пишут о ВНО донецкие абитуриенты

В этом году ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля. То есть, первый тест по математике назначен через три дня после открытия первого и пока единственного пункта пропуска в Донецкой области.

Это вызвало массу вопросов у поступающих, которые делятся опасениями в группах о ситуации на блокпостах Донбасса в соцсетях.

"Так еще вопрос, а как сдавать ЗНО тем кто в Донецке, просто первый экзамен 25 уже".

"У меня экзамен 25 числа! Это издевательство открывать одну очередь для всех".

Кто-то пишет, что ждал открытия КПВВ третий месяц. Они были закрыты в марте.

Кто-то советовал регистрироваться на дополнительную сессию, поскольку на основную не успеть. Кроме того, некоторые поступающие сдают и ВНО и экзамены в местные вузы.

"Придтся на доп. сессию идти. Потому что выехать можно, а вот с возвращением проблемы. И плюс тут на экзамены не успеете".

Что заявил Зеленский

К обеду, в день, когда открылись КПП Еленовка (со стороны "ДНР") и КПП Новотроицкое (со стороны подконтрольной части Донецкой области) на сайте президента появилось сообщение, что Владимир Зеленский предложил изменить закон "О высшем образовании", упростив выпускникам с неподконтрольной части Донбасса поступление в высшие учебные заведения.

"Изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут поступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас", — говорилось в сообщении.

Эта инициатива предусматривает, что выпускники с временно неподконтрольных территорий будут учиться в украинских вузах бесплатно, но в пределах выделенных квот. Пока такая норма действует лишь для выпускников из Крыма.

"Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать на подконтрольную Украины территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - заявил Зеленский.

Однако пока это пока лишь предложение президента Украины. За изменения в закон еще должна проголосовать Верховая Рада.

Тем не менее, сторонники "партии войны" уже встретили предложение Зеленского в штыки. Волонтер Тим Златкин заявил, что пускать дончан в украинские вузы нельзя, поскольку они не станут "проукраинскими студентами".

Он написал пост, в котором обозвал детей из "ЛДНР" "выродками" и "зелеными мухами".

Присвоят номера и зашифруют фамилии

Ситуацию с выпускниками из Донецка и Луганска разъяснили в Министерстве образования на специальном брифинге.

Там рассказали, что поступающие с неподконтрольных территорий с 9 июня могут обращаться в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" для поступления по упрощенной процедуре без сдачи ВНО. Такие центры будут работать в каждом вузе.

"Нам важно, чтобы молодежь с оккупированных территорий училась в заведениях высшего образования в Украине... Поэтому поступающие с временно оккупированных территорий, которые не смогут приехать на ВНО из-за заблокированных КПВВ, смогут попасть в университет, о котором мечтают", - сообщила и.о. министра Любомира Мандзий.

По ее словам, в ближайшее время Верховная Рада должна утвердить соответствующий законопроект. "Надеемся, что на следующей неделе Верховная рада примет этот законопроект и он получит статус закона", - спрогнозировала Мандзий.

Также она пояснила, что до этого по такой процедуре можно было поступить в вузы, подконтрольные Минобразования, МВД, МОЗ или Минкульту, то есть государственные. Это менее сотни высших учебных заведений. Теперь абитуриентам из Донецка и Луганска обещают, что без ВНО можно будет поступить в любой вуз Украины.

Также Мандзий заявила, что Украина заботится о безопасности абитуриентов с временно оккупированных территорий, поэтому их имена в рейтинговых списках, списках рекомендованных к зачислению, и указах о зачислении, будут шифроваться. Каждому такому поступающему будет присвоен собственный цифровой код.

Замминистра Егор Стадный добавил, что все время для поступающих из неподконтрольной части Донбасса существовала возможность поступать, как по ВНО, так и без него. Разница была в том, что в первом случае поступающие на общих основаниях конкурировали за место в любом вузе Украины, а во втором случае могли попытать счастья только в вузе, где были специальные квоты. Для этого нужно было сдать вступительный экзамен.

Теперь же квоты пообещали во всех вузах. Ранее такие правила действовали только для выпускников из Крыма и Севастополя, но в этом году решили унифицировать механизм из-за сложностей с пересечением линии разграничения.

Мы видим, что из-за того, что с той стороны КПВВ закрыты они не могут воспользоваться возможностью сдать ВНО и поступать в любой вуз Украины" - пояснил замминистра.

На вопрос журналистов, будет ли это справедливо по отношению к тем, кто сдает ВНО, от ответил, что это часть политики реинтеграции.

"Мы признаем тот факт, что дети с оккупированных территорий не имеют полноценного доступа к украинской образовательной программе в школах. Соответственно для того, чтобы эти дети не появлялись с автоматами и не воевали против нас - нам намного лучше с точки зрения государственной политики, всячески их реинтегрировать тут, на подконтрольной территории. Высшее образование это один из лучших способов реинтеграции. Если мы потеряли для них возможность поступать в любое заведение, потому что их не выпускают, и они не приедут 25 на математику, то мы предоставляем доступ по вступительному поступать в любой вуз", - заявил Егор Стадный.

Как поступить в вуз детям из "ЛДНР" в этом году. Инструкция

В Минобразования озвучили алгоритм действий для абитуриентов из Донецка и Луганска. Мы собрали их в пошаговую инструкцию.

Нужно приехать в образовательный центр Донбасс-Украина, о котором говорила и.о. министра. Они находятся в каждом вузе.

В образовательном центре нужно заполнить образовательную декларацию, сдать историю Украины и украинский язык, и вступительный экзамен.

Получив конкурсный балл за вступительный экзамен, можно будет подавать заявление во все университеты. Это можно будет осуществить после принятия законопроекта. По квотам будут конкурировать не со всеми поступающими, а с такими же абитуриентами в рамках этой квоты.

Важно помнить, что в этом году в вузах принимают заявления до 20 августа. Это означает что можно приезжать в образовательные центры на протяжении всего этого времени. То есть у поступающих есть почти два месяца.

Но всё это, повторимся, сможет заработать в таком виде, только если Рада примет, а Зеленский подпишет закон об отмене ВНО для жителей неподконтрольного Донбасса. Пока же они абитуриенты подвешены в воздухе: на ВНО с 25 июня многие из них попасть не успевают - а закон, его отменяющий, еще не принят.