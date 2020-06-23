Введение нового тотального карантина может оказаться более разрушительным, чем сама пандемия Covid-19.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, данный вид карантина разрушает экономику.

"В Украине в течение прошлой недели росло число заболевших коронавирусом. Но тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Поэтому Украина перешла на адаптивный карантин и теперь использует эту модель", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер убежден, что украинцы рано расслабились и перестали бояться коронавирусной инфекции. Он призвал соблюдать социальную дистанцию, носить в помещениях маски, пользоваться антисептиками.

Также глава правительства заверил, что сейчас нет оснований говорить о возможности переноса местных выборов, запланированных на октябрь. "Я настаиваю на том, что они будут", – сказал премьер.

В то же время он заявил, что "вероятность, что в нашей жизни будут изменения, в том числе связанные с выборами, существует".

Напомним, в конце прошлой недели в Кабмине заявили, что очередное ужесточение карантина по всей Украине может привести к потрясению экономики, поэтому власти рассматривают и другие пути борьбы с распространением коронавируса.

До этого министра Ткаченко также заявлял, что "второго жесткого карантина экономика Украины не переживет".