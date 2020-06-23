22 июня Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества презентовал новый проект. Его идея заключается в привлечении внимания к проблемам культуры в условиях карантина. Также в Департаменте культуры рассказали, когда ждать следующий сюрприз от Киевской оперы.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Так, проект под названием "Если ты не идешь в театр - театр приходит к тебе" снят на столичном Житнем рынке. Он демонстрирует, что "духовное питание" не менее важно, чем физическое, и призывает зрителей приходить в театры, как только появится возможность.

Отмечается, что артисты исполнили фрагмент из оперы Гаэтано Доницетти "Viva la mamma". Специально для проекта была создана современная аранжировка музыки, а также изменен текст для актуализации действия к нынешним реалиям.

"Благодаря подобным дистанционным ивентам понимаешь, что культура продолжает жить, несмотря на преграды, которые встают на ее пути, а культурные деятели готовы принимать существующее положение вещей и плодотворно работать! Карантин обязательно закончится. Все будет хорошо! Именно под таким лозунгом мы ожидаем еще один сюрприз от Киевской оперы уже в конце июня", - отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Фото: КГГА

Она добавила, что 27-го июня Киевская опера закроет 38-й театральный сезон концертной программой со своего балкона.

Видео: Youtube/ KyivOperaTheatre

Напомним, что театры в Украине остаются закрытыми из-за коронавирусного карантина. По этой причине украинская арт-среда ранее устроила акцию"#стопкультурныйкарантин". Она призвана показать властям недовольство работников индустрии действиями Кабмина, который не подготовил план по выходу украинской культурной сферы из карантина.