В Раде зарегистрирован законопроект о снижении на 6% налога на добавленную стоимость для аграрного сектора. Так, по мнению авторов документа, он должен составлять 14%, а не 20%, как сейчас.

Об этом свидетельствует законопроект №3656, обнародованный на сайте парламента.

Авторами документа выступил 21 нардеп из разных фракций (большинство из "Слуги народа"). По их мнению, законопроект не приведет к потерям бюджета, поскольку товары, на которые планируется снизить налог, не реализуются конечному потребителю, который является фактическим плательщиком НДС.

Депутаты предлагают дополнить пункт 193.1 статьи 193 Налогового кодекса новым подпунктом "г", которыми установить ставку НДС в размере 14% по операциям по поставке на таможенную территории Украины и ввоза на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной продукции по классификаторам:

0102 (крупный рогатый скот, живой);

0103 (свиньи, живые);

1001 (пшеница);

1002 (рожь);

1003 (ячмень);

1004 (овес);

1005 (кукуруза);

1201 (соевые бобы);

1204 00 (семена льна);

1205 (семена сурепки и рапса);

1206 00 (семена подсолнечника);

1207 (семена и плоды прочих масличных культур),

1212 91 (сахарная свекла).

При этом указано, что от снижения ставки НДС выигрывают не только сельхозпроизводители, но и переработчики, поскольку срок уплаты основной суммы НДС для них перемещается с даты оплаты сырья на дату оплаты обязательств по операциям по реализации продуктов ее переработки. Прогнозируется отсрочка минимум на 30 дней. (20 дней декларация + 10 дней уплата НДС).

"При снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и экспортерам продуктов их переработки. То есть, в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и применением так называемых "скруток", поскольку резко снижается эффективность таких мошеннических схем ", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее экс-министр финансов Уманский рассказал, как из бюджета через НДС воруют по 10 миллиардов в месяц.

Также мы писали, что в конце мая Зеленский подписал "антикоронавирусный" закон, освобождающий предпринимателей от налогов.