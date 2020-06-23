"Укрзализныця" окажет материальную поддержку семьям своих сотрудников, которые пострадали при взрыве дома на Позняках в Киеве.

Об этом в среду, 23 июня, заявил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрык, передает пресс-служба "Укрзализныци".

"Сейчас 11 лицам компания предоставила для временного проживания комнаты отдыха в сервисном центре станции "Киев-Пассажирский". Для них организованы все бытовые условия. В дальнейшем семьям железнодорожников, пострадавших в результате взрыва, "Укрзализныця" предоставит временное жилье и компенсирует затраты на его аренду, а также выплатит финансовую помощь", - говорится в сообщении.

Также руководство компании намерено рассмотреть вопрос предоставления одноразовой выплаты 11 семьям, которые пострадали в происшествии. Сумма этой помощи от "Укрзализныци" составит от 100 до 500 тысяч гривен на одну семью. Кроме того региональный филиал компании взял на себя "Юго-Западная железная дорога" расходы на захоронение двоих работников "Укрзализныци", которые погибли при взрыве. Об оплате похорон еще двоих членов семей железнодорожников в компании не уточнили.

"Кроме того, будут обеспечены все выплаты, предусмотренные коллективным договором", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, 21 июня около 10:00 в Киеве по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв. В результате происшествия были разрушены пятый, шестой, седьмой и восьмой этаж здания. По предварительным оценкам, причиной взрыва стал газ.

Сегодня спасатели назвали окончательное число погибших при взрыве дома. Жертвами происшествия стали пять человек, последнего из них сотрудники ГСЧС нашли под завалами здания сегодня.