Президент США Дональд Трамп поручил полиции задерживать тех, кто крушит памятники или совершает другие акты вандализма. Также американский лидер пригрозил нарушителям 10-летним тюремным заключением. Об этом он написал в своем микроблоге в Тwitter.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всех, кто совершает акты вандализма или разрушает любые монументы, статуи или иную федеральную собственность США", - написал Трамп.

Президент США уточнил, что распоряжение вступает в силу с момента публикации, и его можно применять задним числом. Таким образом наказаны могут быть и те, кто ранее уже участвовал в разрушении памятников. Трамп пообещал не делать никаких исключений.

Напомним, что беспорядки в США вспыхнули после убийства белыми полицейскими темнокожего Джорджа Флойда.

С начала протестов вандалы разрушили несколько памятников лидерам конфедератов. В частности, в городе Ричмонд штат Виргиния снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсону Дэвису. Также протестующие расправлялись с памятниками Колумбу.