В среду, 24 июня, в Украине ослабнет жара. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +23...+27 градусов. В целом по стране по-прежнему будут доминировать дожди, сухо будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Завтрашняя среда - день, когда можно будет нормально подышать. Ведь в Украине ослабнет жара. На западе и так будет свежее, как и было, +20...+25 градусов. Только юг и юго-восток будут держать традиционную географическую градусную марку, +26...+30", - сообщила Диденко.

По ее словам, дожди с грозами в среду все еще будут доминировать в Украине, этому будет способствовать, в том числе циклон Rosemarie и перенасыщенная влагой воздушная масса. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях завтра существенные осадки маловероятны.

"Сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины - там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сел и подтопления хозяйств", - написала Наталья Диденко.

По ее данным, в Киеве 24 июня ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем ​​ожидается +23...+25 градусов.

А во второй половине недели, по прогнозам Диденко, жара начнет возвращаться. Свежее станет в начале июля.

Напомним, из-за непогоды в Украине в 8 областях подтоплены жилые дома, улицы и кровли школ.

Также мы писали, что жара в Украине на этой неделе спадет, страну зальют ливни.