По итогам 2020 года падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) может быть более глубоким, чем ожидалось в апрельском прогнозе Нацбанка, то есть больше 5% уровня.

Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба НБУ.

"Имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2020 года", – говорится в сообщении.

Также во втором квартале текущего года ожидается углубление падения реального ВВП после сокращения показателя в первом квартале на 1,3%, в основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.

"Постепенное смягчение карантина с середины мая, как и ожидалось, сопровождается восстановлением экономической активности и занятости", – добавил регулятор.

Отмечается, что Нацбанк объявит обновленный макропрогноз во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 23 июня, также обнародует в Инфляционном отчете за июль, публикация которого запланирована на 30 июля.

Напомним, ранее прогнозировал НБУ, сокращение украинской экономики из-за кризиса на 5,0% в 2020 году, и возобновление роста на уровне около 4% в последующие годы.

Недавно Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service спрогнозировало спад валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021-м, в то время как Кабмин прогнозировал снижение до 8% в этом году.

Также мы писали, что МВФ ухудшил прогноз по ВВП Украины и предсказал сокращение валютного запаса Нацбанка.