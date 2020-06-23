После того, как Харьковский диспансер радиационной защиты начал принимать коронавирусных больных, персонал этого медучереждения стал массово увольняться. С носителями коронавируса работать согласились всего 15 медиков.

Об этом во вторник, 23 июня, рассказала директор диспансера Ирина Пирогова, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - рассказала руководитель медучереждения.

Пирогова заявила, что после того, как этот диспансер был определен властями для лечения пациентов с коронавирусом, врачи, младший и средний персонал подали заявления об увольнении.

"К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16", - сказала директор диспансера.

По ее словам, за сутки диспансер принял 12 больных с Covid-19, из них 1 пациент лежит в реанимации. Пирогова также рассказала о попытках решить проблему с кадрами.

"Мы всех обзваниваем. Есть предложение интернов на работу медсестрами, есть предложение - будет выпуск медицинских сестер медучилища, тоже направлять их на работу, понятно, что по согласованию. С врачами пока проблема очень сложная", - сказала главврач.

В свою очередь в Харьковской областной государственной администрации сообщили, что департамент в курсе ситуации с кадровым голодом в диспансере радиационной защиты.

"Руководство Департамента здравоохранения ХОГА отслеживает ситуацию в диспансере радиационной защиты населения. С и.о. директора диспансера радиационной защиты населения облздрав в постоянном контакте. Заявления, которые уже написали некоторые сотрудники диспансера, изучают юристы. Также сейчас решается вопрос привлечения медиков из других лечебных заведений для работы с больными с COVID-19, поступающими в диспансер радиационной защиты", - заявили в пресс-службе ХОГА.

Напомним, вчера в Харькове, возле диспансера радиационной защиты произошли столкновения между полицией и представителями чернобыльских организаций, которые выступают против открытия заведения на прием больных коронавирусной инфекцией. Двое полицейских пострадали в результате беспорядков.

Ранее мы писали, что Харьковская областная инфекционная больница не справляется с нагрузкой из-за эпидемии коронавируса.