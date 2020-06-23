Экспертиза не обнаружила алкоголя в крови житомирского стрелка Анатолия Захарченко, который 22 мая расстрелял семерых человек. Также подозреваемый в массовом убийстве признан вменяемым. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник, сообщается на сайте МВД.

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020, в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства было назначено комиссионную судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - объяснил Юрий Олейник.

По его словам, досудебное расследование продолжается, следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Напомним, 22 мая, около часу ночи в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с гостями совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

По версии полиции, расстрелянные Захарченко мужчины приезжали к нему на рыбалку не первый раз, а с одним из них стрелок дружил около 10 лет. Ранее житомирский стрелок рассказал свою версию кровавых событий на пруду.