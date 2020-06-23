На 81-м году жизни в результате продолжительной и изнурительной болезни скончался митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Софроний.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщает "Черкасская епархия".

"С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что 22 июня в 23:08 на 81-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний - выдающийся архипастырь земли Черкасской, храмостроитель, неутомимый труженик на ниве Божьей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что митрополит Софроний (в миру Дмитрий Саввич Дмитрук) родился 15 февраля 1940 года в с. Мнишин Гощанского р-на Ровенской обл. В 1962 году поступил в Московскую духовную семинарию, а затем, в 1966 г., - в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. Осенью 2008 года он был возведен в сан митрополита.

Напомним, в апреле в Киево-Печерской лавре скончался монах Никодим, еще 6 монахов выздоровели от коронавируса.

Также мы писали, что в Почаевской лавре перед Пасхой умер 76-летний монах. СМИ писали, что у него был коронавирус.