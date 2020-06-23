Правительство Украины пока еще не приняло решение, пойдут ли ученики в школу с 1 сентября или останутся на дистанционном обучении.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в интервью "РБК-Украина".

Она напомнила, что в стране адаптивный карантин продлили до 31 июля и Минобразования сейчас готовится к проведению внешнего независимого оценивания и вступительной кампании для абитуриентов.

"Как будет развиваться эпидемическая ситуация - трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу, но чтобы условия обучения в школе были безопасными", - сказала Мандзий.

При этом она добавила, что в учебных заведениях "живое общение никто не отменял".

"До конца июня совместно с Минздравом готовим дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учебных заведениях к возвращению детей с 1 сентября. Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса - с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как овладели материал его ученики", - добавила Мандзий.

Напомним, Зеленского обязали рассмотреть сразу две петиции о запрете дистанционного обучения. Они набрали необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов.

Автор одной из петиций настаивает на том, чтобы власть приняла закон о дистанционном образовании, а также заявляет, что дети должны ходить в школу не только учиться, но и общаться со своими сверстниками. Автор другой петиции требует отменить и запретить дистанционное обучение, называя его деградацией образования.